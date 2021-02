Budó i Figueras defensen a Girona que l'esport és "segur"

La Consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, acompanyada pel secretari general de l'Esport, Gerard Figueras, ha fet aquesta tarda una visita a les instal·lacions del CN Banyoles i del GEiEG (foto). Tot i que fins ara aquest sector ha sigut un dels grans damnificats per les mesures de restricció contra la pandèmia, tant Budó com Figueras han defensat que l'esport a Catalunya "és segur". El GEiEG i el CN Banyoles han sigut dos dels clubs catalans que han participat en un programa pioner de cribatge massiu entre esportistes i socis que ha revelat una molt baixa afectació. En funció de com evolucioni la covid-19 han dit que es podran anar fent més mesures de flexibilització.

Precisament avui el Procicat ha anunciat una molt tímida reobertura de l'esport base i amateur amb la represa de les lligues que donen accés a competicions estatals. També podran tornar a l'activitat a partir de dilluns els gimnasos, amb un 30% de l'aforament, i es reobriran els pavellons, tot i que amb un màxim de sis persones per grup i fent servir en tot moment la mascareta. Aquestes mesures no han acabat de convèncer al sector, que reclama que se l'equipari amb d'altres com el de la cultura.