El Llagostera busca «rendiment immediat» amb Maynau (Racing)

El Llagostera va tancar el mercat d'hivern dilluns passat veient com perdia Genar Fornés. El defensa barceloní va ser reclamat per l'Espanyol, que el tenia cedit, i que el volia pel seu filial. De fet, Fornés ja va debutar ahir en la derrota de l'Espanyol B contra l´Andorra (0-2). Sense Fornés ni tampoc el davanter que cercava el club, l'única cara nova del gener va ser el central Alejandro Marcos, cedit pel Castelló. Tanmateix, el mercat permet incorporar jugadors a l'atur i ahir el Llagostera no va deixar escapar l'oportunitat de recuperar un vell conegut: Joan Maynau. El polivalent esquerrà de Tossa de Mar, que tant pot fer de lateral com d'interior, va quedar desvinculat del Racing de Santander dilluns al migdia. El conjunt càntabre el va rescindir per poder fer lloc als nous fitxatges. «Ha estat una oportunitat de mercat, que no podíem deixar escapar», explicava ahir Oriol Alsina. L'entrenador maresmenc beneïa el retorn de Maynau, de 24 anys. «Trobar al mercat d'hivern un jugador conegut, que conegui la casa i que sàpiga com va tot és molt difícil. És un fitxatge de rendiment immediat», diu Alsina.

Maynau va havia fitxat aquesta temporada pel Racing, amb el qual ha disputat 6 partits entre Lliga i Copa. L'arribada d'Aritz Solabarrieta a la banqueta, en el lloc de Javi Rozada va perjudicar-lo i al final, el fitxatge de l'experimentat Isma López (Dinamo Bucarest) l'ha acabat deixant sense lloc. Ara a Llagostera, intentarà recuperar sensacions. Maynau és un producte del planter llagosterenc, amb el primer equip del qual va debutar el curs 2016-17.

Lligada la incorporació de Maynau, el Llagostera té encara dues fitxes lliures: una de sub23 i una de més de 23 anys. Alsina veu complicat fitxar algún més. «No es pot descartar. Ens hauria agradat un altre davanter però si no era per millorar ens estimàvem més no fer-ho. Competirem amb el que tenim, com hem fet sempre», assegura.