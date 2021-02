El millor moment per afrontar un tram decisiu

Un mes enrere, ni de bon tros el Bordils hauria salvat un partit que perdia per set gols de diferència (6-13) contra un rival enratxat, que no feia pas cap altra cosa que encadenar victòries. Però alguna cosa ha canviat i mai és tard per fer-ho. Aquelles desconnexions famoses que tants disgustos li han costat a l'equip de Pau Campos aquesta temporada, comencen a esvair-se. Han hagut de passar mesos i derrotes, però el Bordils ha estrenat el 2021 amb molt bon peu i al vestidor tothom vol donar-li continuïtat a la bona inèrcia. La mateixa que explica com l'equip va ser capaç d'arreglar aquell marcador que semblava impossible fins el gol salvador de Carles Pou, que servia per posar el definitiu 25-25 contra el San Pablo Burgos, l'actual tercer classificat. Un empat que es fa bo, sobretot, gràcies a la victòria del dia 16 a la pista del Sant Martí Adrianenc (27-30). Dos partits aquest any i cap ensopegada. Potser insuficient per evitar lluitar per la permanència a la propera fase, però resultats importants, que injecten moral i confiança, sobretot just abans d'afrontar el derbi d'aquest dissabte a la pista del Sarrià.

De l'última derrota ja fa més d'un mes. Va ser a casa, contra el Lalín i per 27 a 30. De moment, tot bones notícies. Es volen allargar a Bordils, que afronta els cinc últims partits d'aquest primer tram de calendari per, si és possible, abandonar l'última plaça i acumular com més victòries sigui possible. De rivals directes n'hi ha, com a mínim, tres. Ho és el Sarrià, el d'aquest dissabte. També el Sant Martí Adrianenc, que li toca visitar el Blanc-i-Verd i és fins ara l'únic rival al qual s'ha guanyat. També toca el Teucro, en un partit ajornat que se celebrarà el 6 de març. Més potents són l'Eivïssa i sobretot el Novás, aquest últim lluitant pel lideratge. Els de Campos encara tanquen la classificació amb 6 punts. Fins quan?