Montolio i Pol Prats aterren a l'Olot amb objectius ambiciosos

Migdia de presentacions a Olot. I per partida doble. Les dues últimes cares noves del mercat d'hivern, el defensa Genís Montolio i l'atacant Pol Prats, van saltar a la gespa del Municipal. Vestits amb l'equipació oficial, no només van tocar una mica la pilota, sinó que també van dir les seves primeres paraules com a futbolistes d'un Olot que necessita arreplegar punts el més aviat possible per no quedar massa despenjat en la lluita per la permanència. Presentació d'un i altre, que arriben amb molta fam i ganes de donar un cop de mà per aportar el seu granet de sorra camí d'una permanència que veuen a l'abast, tot i que per aconseguir-la caldrà treballar molt.

«M'he trobat amb un equip que té molta confiança i també ganes de treure això endavant. Les sensacions estan sent bones i agradables i he pogut integrar-me ràpid a l'equip», declarava Montolio, inèdit encara des que va arribar i posant-se a punt després d'uns quants mesos sense competir. Més endollat ha arribat Pol Prats, jugador del Nàstic cedit a Olot. «Vull agafar la inèrcia el més aviat possible per intentar ajudar al màxim amb gols i també amb assistències. M'agrada molt l'estil de joc d'aquest equip. L'únic que falta és agafar una dinàmica positiva de resultats», declarava el futbolista de Paüls.

Precisament d'ells dos en va parlar el tècnic, Gabri Garcia, aprofitant la prèvia del partit d'aquest cap de setmana contra el Badalona. «En Pol ha vingut amb un ritme molt alt d'intensitat i està disponible per tenir minuts. Estic content de l'evolució d'en Genís perquè feia mesos que no competia i aquesta setmana ha millorat molt a nivell físic».