El Barça es jugarà amb el Sevilla un lloc per a la final de la Copa del Rei

Si el Barça vol continuar fent camí aquesta temporada a la Copa del Rei i tenir l'opció d'aixecar un títol aquesta temporada haurà de desempellegar-se,primer, del Sevilla a les semifinals. El duel entre blaugranes i andalusos i l'Athletic-Llevant (anada dijous, 21.00) seran les semifinals de la Copa del Rei 2020/21, segons el sorteig celebrat ahir seu de la Federació Espanyola.

El partit d'anada es disputarà al Sánchez Pizjuán dimecres que ve (21.00, Mediaset/DAZN), mentre que la tornada serà el dia 3 de març. La final es disputarà el 17 d'abril en l'estadi sevillà de la Cartuja, que albergarà el 3 d'aquest mes la de la temporada passada, entre Athletic Club i Reial Societat, que va ser ajornada per la pandèmia de la covid-19.

El Barcelona, amb trenta títols, tindrà l'avantatge teòric de disputar el partit de tornada al Camp Nou. L'última vegada que es van trobar en el torneig del KO va ser en els quarts de la campanya 2018/19 amb el mateix ordre de partits, i després de guanyar el Sevilla per 2-0 en la primera trobada com a local, l'equip blaugrana va remuntar l'eliminatòria amb un 6-1 En la present edició, el quadre de Julen Lopetegui s'ha plantat en semifinals sense encaixar cap gol, després de guanyar Ciudad de Lucena (0-3), Linares (0-2), Leganés (0-1, en la pròrroga), València (3-0) i Almeria (0-1).

Els de Ronald Koeman, per contra, han passat per molts més problemes, ja que va necessitar la pròrroga davant el modest Cornellà (0-2), va haver de remuntar un marcador advers a Vallecas enfront del Rayo (1-2) i la bogeria va arribar en els quarts al Nuevo Los Cármenes davant el Granada, contra del qual va tenir l'eliminatòria perduda amb un 2-0 però que finalment va poder reconduir al a pròrroga (3-5). El conjunt blaugrana mirarà de tornar a una final que no juga des del curs 2017-18, quan va imposar-se al Metropolitano precisament davant el Sevilla (5-0).