Sarrià i Bordils es repten en un altre derbi atípic però amb molts al·licients

Just gairebé dos mesos després de la victòria del Sarrià a Bordils (24-26) en el partit de la primera volta, els dos representants gironins a la Divisió de Plata d'handbol es tornen a trobar, aquesta vegada a la pista de l'equip que dirigeix Salva Puig. Tornarà a ser un derbi atípic per allò de les restriccions sanitàries i la falta de públic, però un Sarrià-Bordils sempre és un duel «especial», i més amb la necessitat que tenen els dos equips de puntuar per arribar a la segona fase de la lliga en les millors condicions. El Sarrià afrontarà el partit sortint d'un confinament per un positiu per covid-19 que els ha fet ajornar dues jornades, i no competeix des del 19 de desembre; el Bordils, en canvi, no ha perdut en el 2021: suma una victòria contra l'Adrianenc i un meritori empat davant del Burgos.

«Tothom està bé. L'equip ha entrenat amb normalitat i els tests d'antígens han donat negatiu. Potser en falta rodatge, tot i que el fet de jugar el derbi possiblement ens donarà el plus perquè això no ens afecti tant», explicava ahir el president del Sarrià, Joan Llunell. Per la seva banda, Quim Pou, del Bordils, deia que «hi crec poc, en els derbis. Són dos punts en joc com en els altres partits importants que ens vindran contra rivals directes com el Teucro, l'Eivissa i l'Adrianenc». Tots dos, igual com els tècnics, esperen un partit igualat i on no valen els pronòstics. A més el factor pista tampoc té incidència, avui en dia. «Jugar sense públic no és el mateix, i més un Sarrià-Bordils», apunta Llunell. Per a Pou «els jugadors ja s'hi han acostumat, a aquest factor, ja n'han aprés, però és veritat que per al públic que no pot anar als partits la lliga no té res a veure».

Tot i la trascendència dels punts en joc, ni el president del Sarrià ni el del Bordils pensen que el resultat sigui definitiu. Pou assegura que els seus jugadors «s'ho creuen» i que estan convençuts de la remuntada que estan protagonitzant aquest 2021; Llunell indica que «encara queda molt i no està clar qui estarà a dalt i qui a baix. Segur que el partit es decidirà per petits detalls». La temporada, per a tots dos equips, s'ha vist marcada per la pandèmia. La majoria d'equips base estan aturats i costa equilibrar els pressupostos. «És desesperant i desanima molt veure la situació actual però seguirem treballant», assegura Joan Llunell, que com a Bordils, ha de fer equilibris per mantenir el club actiu tot i les restriccions i els obstacles.