Amoedo és la principal novetat del Girona B per visitar l'Horta

El Girona B tornarà a competir després de dues setmanes amb la intenció de trencar el fluix inici de 2021 que han signat. Per acabar amb la dinàmica de tres partits sense guanyar -dos dels quals amb desfetes- els homes entrenats per Àxel Vizuete hauran de vèncer avui (12.00) l'Horta a domicili. Els barcelonins tampoc arriben a la cita de la millor manera: ocupen la novena posició de la classificació i el darrer partit que van guanyar va ser el passat 22 de novembre. Això significa que porten set jornades consecutives sense sumar els tres punts.

El tècnic blanc-i-vermell podrà comptar amb la nova incorporació, Ivan Amoedo provinent del Peralada, feta aquesta mateixa setmana. Per contra, no ho podrà fer amb Jandro Sánchez que ha deixat l'entitat gironina per marxar cedit precisament a l'Horta, ni amb Benítez encara lesionat.