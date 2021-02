El Bàsquet Girona rep el Granada mirant de reüll el cinquè lloc

«Hem d'intentar recuperar les sensacions que teníem i que vam perdre dimarts contra l'Alacant». Aquesta era la conjura que feia Carles Marco abans de la visita del potent Granada aquest migdia al Pavelló Fontajau (12 h). Abans de perdre a terres valencianes (74-62), els gironins havien recuperat una mica el terreny perdut en l'inici del campionat amb tres victòries consecutives que els havien portat a aspirar a ser un dels equips que entrés a la fase d'ascens i assolir, d'aquesta manera, la permanència a LEB Plata.

Ara, el Bàsquet Girona té 5 victòries i es troba a dues de la cinquena plaça. Una posició que ocupa precisament el rival d'avui, el Granada que, això sí, té un partit menys que els gironins. De fet, hi ha fins a quatre equips -del 3r fins el 6è- que estan igualats amb 7 victòries: el Lleida i el Palma amb un partit més que els de Marco, i els andalusos, anteriorment mencionats, i l'Almansa amb un menys. El tècnic català explicava que «sabem el camí que hem d'agafar per fer les coses i hem d'intentar encaminar-nos per jugar el millor partit possible davant el Granada, amb la màxima intensitat possible i amb les coses que treballem cada dia i que són la filosofia de l'equip».

Els de Fontajau es trobaran avui amb un equip amb poc rodatge i que tot just la setmana passada va disputar el primer partit el 2021 davant el Lleida, a casa, on va caure (80-83). Però Marco avisa que «va fer 80 punts després de 40 dies sense jugar i van dir que no van tenir bones sensacions, imagineu el potencial que té aquest equip». I no només això, el preparador barceloní també explicava que «juguem contra un rival que, pel meu gust, té la millor plantilla del nostre grup», amb jugadors amb molt talent i amb experiència a la categoria i en pujar a ACB. «Destacar algun aspecte del Granada és difícil perquè hauria de parlar de tots els jugadors», explicava. Els andalusos, dirigits per Juan Pablo Pin van guanyar els gironins en el partit de la primera volta per un contundent 83-60. Pin compta amb un equip molt complet en totes les posicions, com poden ser Lluís Costa i Christian Díaz en la direcció de joc. Costa fa una mitjana de 14,4 punts per partits i gairebé 5 assistències i té molta facilitat per trobar l'aler Thomas Bropleh i el pivot Alex Murphy, que es fan un tip d'anotar en cada partit. «Hem de fer les coses molt bé si volem tenir opcions de guanyar, però confio en aquest equip», sentenciava Carles Marco.

Una de les novetats pel partit d'avui serà la possibilitat de veure sobre la pista al nou fitxatge de l'entitat presidida per Marc Gasol, Pepo Barral. «Cada dia està més integrat i estem contents amb ell perquè ha estudiant la nostra forma de treballar i s'ha informat de la lliga», explicava Marco que afegia que «espero que s'adapti aviat i que ens pugui ajudar».