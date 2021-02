Busquets i Rozitis impulsen el Bàsquet Girona contra el Granada (81-66)

El Bàsquet Girona s'ha apuntat una important victòria aquest migdia a Fontajau contra el Granada (81-66), un dels equips cridats a lluitar per l'ascens a l'ACB. Pep Busquets (24) i Rozitis (18) han sigut els dos jugadors més destacats de l'equip de Carles Marco, que ha basat el triomf en el seu encert des de la línia de tres. Faye, amb molèsties a l'esquena, no ha jugat. El base Pepo Barral, l'últim fitxatge, ha debutat, però encara necessitarà un temps per agafar el rodatge necessari.

Pep Busquets (3/4 triples, 13 punts) i Rozitis (10) ja han liderat l'aspecte anotador del Bàsquet Girona al primer quart. Sense poder disposar de Faye, amb molèsties a l'esquena, Marco ha hagut de donar molts minuts al pivot letó, que s'ha mostrat més efectiu que en d'altres partits tant en defensa com en atac. A més el Girona ha trobat l'encert des de fora, amb sis triples a la primera part, i això li ha permés arribar al descans dominant de tres (42-39) a un dels rivals cridats a lluitar per l'ascens a l'ACB.

Els locals han seguit manant en el tercer quart, encara amb els mateixos protagonistes principals. Busquets i Rozitis, Rozitis i Busquets. A 2:32 el Girona dominava de 6 (55-49) després del divuitè punt del jugador cedit pel Joventut. Un triple de Logan encara disparava més la diferència a favor (58-49) contra un Granada especialment desencertat des de la distància. Dos tirs lliures de Schaftenaar han situat un 60-49 que els visitants han escurçat de tres (60-52). S'ha entrat al darrer parcial sis amunt (60-54) i la diferència marcant-se des del triple: vuit pels locals i només quatre pel Granada.

Sàbat i Busquets han tingut uns instants de descans a l'inici del darrer quart. El Granada s'ha acostat a tres (62-59) i als locals els costava molt anotar. Marco ha demanat temps a 5.46 (62-61) i ha donat entrada als dos jugadors catalans. Busquets, de tres, ha donat aire (65-61) i Sevillano a la contra ha tornat a obrir forat (67-61) obligant al rival a aturar el partit. El Girona ha seguit a la seva i Busquets ha tornat a donar vuit punts d'avantatge quan només quedava 4.25 pel final (69-61). I Rozitis ho ha disparat a +10 (71-61). A dos minuts pel final el Girona tenia el partit a la butxaca (76-64). Un triple de Sàbat ho ha acabat d'arrodonir (81-66).

Bàsquet Girona, millors anotadors: Busquets (24), Rozitis (18), Schaftenaar (11) i Sàbat (10).