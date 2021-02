El derbi gironí acaba amb empat en un desenllaç vibrant

Un derbi és un derbi. El Sarrià arribava al duel després d'un confinament de 10 dies i sense competir des d'abans de Nadal. En canvi, el Bordils es presentava al Pavelló de la UES en el seu millor moment, sense haver perdut encara aquest 2021 -una victòria i un empat. Però un derbi no hi entén de confinaments, classificacions o dinàmiques. En un derbi hi entren altres factors que poden fer decantar la balança cap a algun dels dos cantons en un tres i no res. Un derbi que va ser apassionant fins al final, amb dos conjunts que mai van donar una pilota per perduda i van lluitar fins a l'últim instant. Al final, empat (24-24), en un desenllaç d'infart. La llàstima? Que l'espectador hagués de veure el partit des de darrere una pantalla o per la ràdio, on de ben segur va vibrar amb el seu equip i es va mossegar les ungles amb un desenllaç d'allò més èpic.

Semblava que el conjunt entrenat per Pau Campos s'enduria el duel i es traurien l'espina de la derrota davant els blaus en l'anada en el Blanc-i-verd quan, a falta de 25 segons, a Martí Arnau se li escapava la pilota pels locals i els visitants dominaven (23-24). Però als bordilencs, després d'una bona pressió sarrianenca, van perdre la pilota i van fer que Guillem Lozano -que va acabar amb 10 dianes- es plantés sol davant David Mach per aconseguir el 24-24 definitiu quan faltaven tres segons. Tot i així, els de Campos van tenir l'última oportunitat, amb el temps ja exhaurit, amb una falta directa des de molt lluny que Arnau Palahí va estavellar a la tanca defensiva. En un derbi èpic que «esperem que sigui l'últim que s'hagi de jugar sense públic», explicava Pau Campos.

Un partit que va tenir el conjunt local com a dominador en la primera meitat i que va sorprendre en l'inici amb una defensa 5-1 que va desactivar a Palahí. Amb la primera exclusió de Martí Arnau, aquesta defensa es va acabar, i el jugador blanc-i-verd -que va acabar amb 9 gols- va començar a fer de les seves. Tot i així, semblava que era l'únic jugador visitant que feia trontollar la defensa local, molt sòlida i amb un immens Antonio Moreno sota pals. Això va permetre als de Salva Puig agafar un avantatge de quatre gols (11-7). El Bordils no es volia rendir tan fàcilment i va sumar un plus en defensa per aconseguir igualar el partit a 11 i marxar al descans amb encara tot per decidir (13-12).

En la represa, Moreno va tornar a estar molt fi a la porteria, i el Sarrià es va tornar a escapar a quatre gols (19-15) aprofitant les exclusions dels jugadors visitants. Però, de nou, els visitants van reaccionar i es van tornar a posar dins el partit (20-20), també gràcies a les intervencions de David Mach. Fins i tot, van entrar en els últims dos minuts amb avantatge de dos gols (22-24) després d'un llançament des dels set metres de Josep Reixach i l'expulsió del local Roc Segarra. I encara quedava per veure un final vibrant, amb un Sarrià que va saber jugar millor amb els nervis per treure l'empat.