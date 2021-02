Empat de mèrit del Figueres contra el líder Cerdanyola (1-1)

El Figueres ha aconseguit sumar un valuós punt aquest migdia a Vilatenim contra el Cerdanyola del Vallès. Els de Javi Salamero han merescut segurament més botí però han acabat donant per bo el punt en un partit amb moltes alternatives. Medina ha fallat un penal a la primera part que hauria avançat els altempordanesos. A la represa, Kevin ha marcat pel Cerdanyola en la primera arribada (m.60) i poc després ha arribat l'expulsió d'Uri Ayalaper doble amonestació (m.77). Tot i això, el Figueres no s'ha rendit i Pepu Soler ha aconseguit equilibrar el marcador (m.82) per salvar un valuós punt.