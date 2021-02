L'Olot s'enfronta al Badalona amb les novetats de Genís Montoliu i Pol Prats

Duel d'equips necessitats de victòries aquest migdia (12.00) en el duel que enfrontarà el Badalona amb l'Olot després que ambdós siguin els dos únics equips a la Lliga que encadenen dues derrotes. En cas de victòria pels olotins, que la necessiten i molt, significaria sumar els primers tres punts de Gabri Garcia a la banqueta olotina després de perdre en el seu debut contra el Nàstic per 0-2. A això, cal afegir-hi vèncer els badalonins suposaria fer un salt a la classificació per deixar enrere les posicions de promoció de descens. La fita no serà gens fàcil d'aconseguir ja que els garrotxins acumulen dos empats sense gols en les seves darreres visites al Municipal. A més, en el partit d'anada també va haver-hi repartiment de punts després que l'àrbitre decretés el final dels 90 minuts amb l'1 a 1 reflectint l'electrònic.

Gabri ja podrà comptar amb les dues últimes incorporacions, Montolio i Pol Prats provinents de l'Alabés B i el Nàstic respectivament; i amb les recuperacions de Carles Mas i Jordi Masó. Per contra qui no hi seran són Samu Pinto, qui va ser expulsat contra el Nàstic de Tarragona, i Alan Baró que es troba en procés de recuperació d'un trencament muscular. A la prèvia, el tècnic olotí que s'estrena en partit de domicili va tenir unes paraules per a les noves incorporacions: «En Pol Prats és un jugador que ha vingut amb un ritme molt alt d'intensitat, està disponible per tenir minuts. En Genís Montolio ha millorat molt a nivell físic en aquesta setmana d'entrenaments, feia mesos que no competia i estic content de la seva evolució».

El tècnic va destacar que el «El Badalona és un equip molt sòlid, molt ben treballat i que tenen molt clar la manera de jugar. Competeixen molt bé amb l'empremta i el caràcter del seu entrenador. Haurem de vigilar amb les transicions ràpìdes d'homes com Musa i Robert Simón». I respecte la seva incorporació va comentar que «ara ja puc conèixer més a la plantilla, hem tingut una mica més de temps. Considero que és un grup molt difícil i fora de casa hi ha poques sorpreses. Em prenc tots els partits amb la mateixa seriositat i ganes».