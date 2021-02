El Madrid pateix per seguir viu

Un Madrid amb moltes baixes va aconseguir guanyar al camp del cuer de la Lliga, l'Osca (1-2), en el que era el retorn de Zinedine Zidane a la banqueta blanca després d'haver superat el coronavirus. Això sí, va ser una victòria molt patida pels madrilenys i que va tenir com a gran protagonista Varane, autor dels dos gols.

Tot això perquè el conjunt local s'havia aconseguit avançar just començar la segona part per mitjà de Javi Galán, que va culminar un contraatac amb un xut des de la frontal de l'àrea imparable per Courtois. L'Osca es trobava còmode sobre el camp amb l'1-0, però Varane va aprofitar el rebot d'una falta de Benzema que va picar el travesser per empatar el duel. Llavors Álvaro Fernández va haver d'intervenir un parell de cops per evitar que el conjunt visitant remuntés, però no va poder fer res després que un altre rebot caigués als peus del central francès que posava l'1-2 al minut 84.