Pau Víctor dóna la victòria al Girona B en l'afegit (1-2)

Quan l'Horta ha anivellat el partit gràcies a un penal ja al darrer minut del partit (m.89), el panorama per al Girona B semblava tornar-se a enfosquir. El filial s'havia avançat amb un gol de Dan Coll a la primera part i veia com podia sumar tres punts que li permetrien tallar la mala ratxa de resultats d'aquest 2021. El gol dels barcelonins ha estat una gerra d'aigua freda però els de Vizuete no s'han rendit i han aconseguit tornar a desequilibrar el marcador en l'afegit gràcies a un excel·lent definició de Pau Víctor després d'una gran assistència de Ferran López.