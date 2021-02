El Garatge Plana Girona s'imposa al Lleida i es revenja del partit d'anada

Hi havia ganes. Els Garatge Plana Girona volia revenjar-se del Lleida després que en el partit d'anada, que es va decantar del costat gironí a la pista (1-2), s'acabés atorgant als lleidatans als despatxos. I ho van fer. El conjunt entrenat per Ramon Benito i Marc Comalat va aconseguir el triomf a Palau (3-1). «Això demostra que nosaltres guanyem a la pista», afirmava Benito al final del matx.

D'aquesta manera, els blanc-i-vermells van sumar la seva quarta victòria consecutiva i encara no saben el que és perdre aquest 2021, el que els ha fet situar setens a la classificació amb 25 punts i encara amb dos partits pendents.

Els locals van sortir ben posats sobre la pista, amb intensitat i volent dominar el duel. Prova d'això és l'1-0 inicial obra de David Gelmà al minut 6. El de Tordera va aparèixer de nou rodant el quart d'hora de joc per fer el 2-0 i anotar el seu dinovè gol aquesta temporada, sent el màxim golejador del conjunt gironí. Abans del descans, una petita desconnexió dels blanc-i-vermells va fer que els visitants retallessin distàncies, però en la represa el Girona va demostrar que volia anar per feina i Gurri, quan tot just s'havia jugat un minut del segon temps, va posar el 3-1.

Un marcador que ja va ser definitiu. El Lleida va apretar per treure un resultat positiu, però els gironins van estar molt sòlids en defensa i haurien pogut marcar i sentenciar el partit en algun contraatac. «La llàstima ha estat no acabar de matar el partit» declarava un Benito content després de la victòria perquè l'equip «ja suma de tres en tres i està en línia ascendent».