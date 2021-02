El Girona creu en la seva victòria

Cinc minuts per acabar el partit amb 62-61 en el marcador. Carles Marco demana temps mort. El Bàsquet Girona només havia anotat dos punts des de l'inici de l'últim quart desaprofitant l'avantatge d'onze punts que havien arribat a tenir a la part final del tercer període (60-49). Apareixen els dubtes. Lògic, la temporada està sent complicada i el partit havia anat a batzegades, amb el joc ressentint-se cada cop que l'ofici de Sàbat i el canell de Pep Busquets descansaven, però els gironins van saber creure en ells mateixos quan més ho necessitaven. Van creure en la victòria i la van anar a buscar. En el temps mort, Marco va fer tres canvis. Busquets, Sàbat i Cosialls van tornar. El primer, que acabaria sent el màxim anotador del partit amb 24 punts, va anotar un triple en el primer atac després del temps mort i, cinc minuts després, el base de Llagostera en va fer un altre per tancar el marcador (81-66).

La sisena victòria de la temporada del Bàsquet Girona serveix perquè a Fontajau ningú hagi de deixar de pensar que encara es pot mirar cap enlaire - només Alacant i Castelló han obert un forat definitiu amb onze partits guanyats cadascú -, però, més enllà de les càbales sobre la classificació, derrotar el Granada deixa més llums al voltant de l'equip que entrena Carles Marco. Primer, perquè els andalusos són dels millors equips de la categoria. Segurament, dels més afectats per les aturades pel covid (porten set victòries amb dos partits pendents), però amb molta qualitat a la plantilla. I, segon, perquè la victòria va arribar el dia que els gironins no podien comptar amb Biram Faye. Clavat de l'esquena des de fa un parell de dies, el pivot no va jugar ni un sol minut després d'haver estat el millor en les darreres jornades. Sense el seu interior més gran (o únic) a prop de cistella, el Girona va poder guanyar gràcies a l'esperat pas endavant de Davis Rozitis. «La temporada no ha estat fàcil per a ningú i ell no ho ha passat bé, però ja temps que està entrenant millor encara que no li acabessin de sortir bé les coses», assegurava, al final de partit, Marco, sobre el pivot letó que amb 18 punts i 10 rebots (29 de valoració) va ser determinant contra un Granada que només va poder comptar vuit minuts amb el seu pivot titular Bamba Fall, lesionat després de clavar un espectacular tap a Pep Busquets en el segon quart.

La desaparició dels 215 centímetres de Bamba Fall va ser una gran notícia per a Rozitis i una pèssima al Granada. El Bàsquet Girona ja havia començat el partit amb Sàbat molt pendent de buscar el pivot letó. Entre els seus punts, i els de Busquets, els gironins van fer una posada en escena. Un 21-15 en el minut 8 que, abans d'acabar el primer quart, es va estroncar amb les primeres rotacions de Marco (22-22, al final del període inicial). Encara és massa aviat per valorar Barral. Se li van veure detalls de qualitat i aptituds físiques, però l'equip va notar els descansos de Sàbat. En el moment de la lesió de Fall, el partit seguia igualat (32-31) i, de fet, el primer tímid trencament no va arribar fins a la part final del tercer quart quan un triple de Logan i dos tirs lliures de Schaftennar van posar el Bàsquet Girona 11 punts a sobre (60-49). I aquí és on el Granada va tornar a demostrar que té talent. Quan no és Lluís Costa, és Christian Díaz i quan no, Joan Pardina o Manu Rodríguez. Els andalusos van eixugar la renda i en l'inici de l'últim quart el Girona estava absolutament bloquejat.

Amb 62-61, Carles Marco va demanar temps mort i va tornar a la pista Sàbat i Busquets. L'aler cedit per la Penya va clavar un triple en el primer i, amb un cinc on també hi havia Rozitis, Cosialls i Sevillano, el Bàsquet Girona va córrer cap a la victòria. Va aclaparar el Granada, amb 19 punts en cinc minuts, i va acabar guanyant per 15 (81-66). Dimarts, nou capítol a la pista del Canoe.