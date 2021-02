El Girona guanya però haurà de jugar la fase de descens La segona part condemna el GEiEG davant El Salavador

El Garatge Plana Girona va guanyar en l'últim partit de la primera fase de l'OK Lliga Femenina a la pista del Cuencas Mineras (3-6). Però és un triomf agredolç per les blanc-i-vermelles que no podran jugar la fase pel títol després de la victòria de Las Rozas davant l'Alcorcon, dissabte, que ja va fer impossible que ahir les gironines poguessin assaltar la quarta plaça. Ara, hauran de lluitar en el grup pel descens, on baixen quatre dels vuit equips que hi participen i s'arrosseguen els resultats de la primera fase.

De totes maneres, el triomf d'ahir també és important, ja que les asturianes també seran en aquest grup i, per tant, els tres punts sumats es tindran en compte en aquesta segona fase. Les gironines ja van anar al descans per davant en el marcador (1-2), però no va ser fins als últims 20 minuts que van començar a encarrilar el partit. Amb 2-2, les visitants van fer tres gols gairebé consecutius que va posar les coses molt de cara a favor de les blanc-i-vermelles. Laia Castro va ser la jugadora més destacada del matx després d'anotar cinc dels sis gols que va fer el seu equip a Astúries.

El GEiEG femení de la Divisió d'Honor B de rugbi tornava ahir a la competició després d'un confinament domiciliari a causa del coronavirus. I ho va fer amb derrota, a casa, davant El Salvador (0-19), en un partit que es va decidir en la segona meitat.

En els primers 40 minuts de joc, les gironines van saber aturar bé les jugadores visitants en defensa gràcies a una bona intensitat defensiva. Però en el segon temps tot va canviar. Les de Valladolid van fer canvis, i van posar jugadores molt fortes al davant, que a les de Coral Vila els va costar més aturar. Als quatre de la represa, les visitants van fer el primer assaig que va començar a decantar la balança a favor seu.