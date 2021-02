Pons i Carrera triomfen a Lloret

El Ral·li Lloret de Mar ha suposat un brillant punt de partida de la temporada automobilística a Espanya, organitzat per V-Line Org. Més de 100 equips, tant locals com internacionals, han confirmat la prova com una de les més transcendentals de Catalunya. Eduard Pons i Cándido Carrera es van proclamar guanyadors dissabte a la nit.

L'actual campió de Catalunya es va posar al capdavant del ral·li a partir de la tercera especial, la primera de les dues passades per Osor. La parella va imposar el seu ritme en la segona meitat de la primera etapa, marcant 4 escratx que els van permetre agafar un marge relativament còmode per afrontar la segona jornada. En els primers trams de dissabte, Pons i Carrera van rodar en posicions de podi i a mesura que avançava la cursa es van dedicar a administrar l'avantatge.

Pep Bassas i el seu copilot Llorenç de Ferrer, a bord d'un Peugeot 208 Rally 4, van fer un ral·li molt regular, rodant en les primeres posicions des de l'inici de la cursa. El subcampió d'Europa júnior es va situar ben aviat en segon lloc, arribant a marcar el millor temps en la segona passada pels Àngels. Bassas, que va superar molts cotxes amb tracció total, va mantenir la segona posició fins a la meta de Lloret, sent els primers entre els participants de dues rodes motrius.

La tercera posició va ser per Xavier Domènech i Àxel Coronado. Competint amb un Porsche 997 GT3-R, van anar apujant el ritme a mesura que avançava la carrera. La parella va anar escalant llocs fins a situar-se en posicions de podi en la segona passada per Tossa-Sant Grau, el tram més llarg de la primera etapa.

El ral·li va comptar amb una nodrida participació, amb més d'un centenar de vehicles en competició, i amb una presència cada vegada més gran de pilots i equips internacionals, procedents principalment de França. Entre els participants, el copilot de raids Dani Oliveras, aquesta vegada als comandaments d'un Seat Ibiza, i amb Josep Ramon Ribolleda de copilot. El tàndem va acabar en segon lloc entre els vehicles de dues rodes motrius, cinquè en la general, darrere dels britànics Freddie Milne i Patrick Walsh i el seu potent Ford Fiesta R5. L'escocès, que va començar comandant la cursa, va perdre opcions després de patir un ensurt en la primera passada per Cladells.

En Regularitat Esport, victòria de Carles Miró i Ivan Matavacas, amb un Porsche 911 SC. La segona posició va ser per a Antoni Verdaguer i Maria Jesús Mora, amb un Porsche 944 Turbo. El tercer calaix del podi va ser per a Josep Maria Molas i Abert Sanchez, amb un Volkswagen Golf GTI. Pel que fa a la Regularitat Superesport, el triomf va ser per a José Luis Moreno i Isidre Noguera.