La Primera Catalana de futbol es reprendrà el cap de setmana del 27/28 de febrer

La Federació Catalana de Futbol ha publicat aquest dilluns la circular sobre l'autorització de les competicions que donen accés a les categories d'àmbit estatal, després de l'acord publicat per part del Govern de la Generalitat de Catalunya per la seva represa. En el cas del futbol i futbol sala català, són les següents: Primera Catalana, Preferent juvenil i Preferent femenina (futbol) i Divisió d'Honor masculina i femenina i Divisió d'Honor juvenil masculina (futbol sala). La data d'inici prevista per a les categories de futbol serà el cap de setmana del 27 i 28 de febrer, mentre que les competicions de futbol sala arrencaran el cap de setmana del 20 i 21 del mateix mes, després de l'adaptació del calendari a les dates disponibles, que es publicarà en breu.

La represa d'aquestes competicions es produirà amb l'adaptació del calendari a les dates disponibles. Així, a la Primera Catalana es disputarà la primera fase, mentre que en la resta de competicions es jugarà una única volta de campionat, amb els ascensos i descensos previstos en el Pla de Competició. Els desplaçaments dels federats i federades inscrits en aquestes categories, tant per assistir a partits com en els entrenaments, quedaran exclosos de les restriccions generals de mobilitat comarcal, així com de les limitacions horàries. La llicència federativa servirà com a acreditació de mobilitat, en cas de requeriment de l'autoritat competent, juntament amb el certificat d'autoresponsabilitat.

El futbol gironí té sis representants a Primera Catalana, Bescanó, Llagostera B i La Jonquera (que ja tenien clar reprendre els entrenaments entre avui i demà aprofitant el relaxament de les mesures contra el virus) i Palamós, Lloret i l'Escala, que estaven a l'espera del pronunciament federatiu, que ha acabat arribant aquest vespre. Per tal de preparar de manera adequada les competicions, s'autoritzaran de forma excepcional partits amistosos exclusivament entre els equips de les categories en què estigui permesa la represa de la competició, amb grups estables de jugadors.