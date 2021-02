Tercera derrota consecutiva per a un Olot tou en defensa i sense idees en atac

Un Olot poc reconeixible va encaixar la tercera derrota seguida ahir a Badalona. Sense actitud, tou en defensa i sense idees en atac, un gol de cap de Valentín a un quart d'hora del final va ser suficient per tombar un rival, el garrotxí, que s'enfonsa irremeiablement a la cua de la classificació.

Poc després de començar, Ballesté va haver de salvar la primera aproximació del Badalona, que arribava mitjançant les botes de Robert Simón. Va ser una triple aturada que va resoldre amb solvència. A la mitja hora de joc, va ser Aparicio que va intentar foradar el marcador, però el xut va topar amb el cos del porter olotí. Abans d'anar al descans, Robert Simón va crear una jugada a la banda dreta amb dues autopassades per fer la centrada a Aparicio que va rematar a plaer. Ballesté va respondre amb una aturada estirant la mà a baix amb rapidesa, però el refús va caure a les botes de Chema Moreno, que va enviar la pilota a fora quan només l'havia de pressionar. En defensa, a part de Ballesté, també va destacar Genís Montolio. El central, fitxat al gener, que feia un any que no jugava, es va mostrar sòlid i contundent. Mentrestant, l'Olot intentava crear alguna cosa combinant amb un Pol Prats que va acabar fos. Per la seva banda, van néixer les arribades dels garrotxins, que van acabar amb dues rematades que no van generar perill a la porteria d'Àlex Sánchez. El Badalona, a més, es va trobar amb el contratemps d'haver de substituir tres jugadors per lesió.

El descans va servir per agafar aire, però no per canviar la dinàmica. En un córner mal xiulat per l'assistent, els escapulats van trobar l'oportunitat de foradar la porteria garrotxina. Va ser Valentín el que va pentinar la centrada al primer pal per enviar la pilota al fons de la xarxa.

El cop va ser dur i l'Olot no se'n va saber refer. L'equip de Manolo González es va tancar al darrere i va intentar jugar el mínim temps possible. Amb tot això, els garrotxins van tenir la possessió, però sense generar res a la zona de tres quarts i mantenint la pilota al mig del camp.

La derrota deixa l'Olot en una situació complicada. Últim del subgrup 3A a sis punts de l'última plaça que dona accés al play-off per l'ascens, el descens a Tercera és una amenaça real. Diumenge els de Gabri visitaran el Prat, penúltim classificat, en un altre partit a vida o mort per als garrotxins.