Badosa i Bolsova, eliminades a l'Open d'Austràlia

Les tennistes gironines Paula Badosa i Aliona Bolsova han caigut eliminades a l'Open d'Austràlia després de perdre el seu partit de la primera ronda.

Badosa s'acomiada del torneig en perdre una dura batalla davant la russa Liudmila Samsonova, per 6-7(4), 7-6(4) i 7-5 després d'una desfeta amb el seu servei quan el marcador lluïa un 5-4 favorable en el tercer. No hi haurà duel d'espanyoles per tant entre la gironina i Garbiñe Muguruza (14), que va fer els deures en el primer torn del matí davant la també russa Margarita Gasparyan (6-4 i 6-0). Badosa va posar fi al que ha estat probablement el seu pitjor inici d'any després d'estar tancada a la seva habitació de l'hotel realitzant la quarantena durant vint dies com a conseqüència del seu positiu per Covid.

Tan sols va disposar de cinc dies per a preparar la primera gran cita de l'any després de convertir-se en l'única jugadora de tots els tennistes que van viatjar a Melbourne Park que va haver d'aïllar-se durant més de 14 dies. Va patir les conseqüències físiques en un partit que es va convertir en una lluita de resistència, la pitjor situació per a la tennista de Begur, que acabarien costant-li un partit que es va acostar a les tres hores de durada. Badosa no va poder igualar la seva marca de l'edició passada en la qual va brillar després de caure en una meritòria segona ronda davant la txeca Petra Kvitova per un doble 7-5.

"Vaig entrenar molt dur, molt dur per a arribar a un gran nivell al començament d'any a Abu Dhabi i estic decebuda per no poder seguir amb aquest gran nivell. Aquest mes aquí m'ha fet perdre el ritme i la forma", va lamentar la Badosa després de perdre el partit de primera ronda davant la russa Liudmila Somsonova.

Per la seva part, Aliona Bolsova tampoc va tenir sort davant de Jennifer Brady. La gironina va ser superada en dues mànegues: 6-1, 6-3.