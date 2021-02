El Barça perd el central Araujo per un mes per culpa d'un esquinç al turmell

Males notícies per a Ronald Koeman, entrenador del Barça, qui s'ha quedat per unes setmanes sense un dels seus futbolistes més fiables. El jove central Ronald Araujo es va lesionar el passat diumenge al camp del Betis. Ahir es va sotmetre a les pertinents proves mèdiques, que van confirmar el que preveien les primeres exploracions: el jugador pateix un esquinç al turmell. En un comunicat, el club blaugrana no especificava el temps de baixa exacte, sinó que ho fiava tot a l'evolució del futbolista. Tot i això, una lesió d'aquest tipus obligarà Araujo a estar-se, pel cap baix, el proper mes de competició sense jugar.

Pèrdua sensible per al Barça i per a Koeman, que havia trobat en l'uruguaià un central fiable i un relleu de garanties per al lesionat Gerard Piqué, que fa ja uns mesos que no juga després de fer-se mal al Wanda Metropolitano el passat mes de novembre. Araujo, per tant, no podrà jugar aquest dimecres l'anada de les semifinals de la Copa del Rei contra el Sevilla al Sánchez Pizjuán. Tampoc la tornada. Però és que també serà baixa per a l'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions. El Barça s'enfrontarà al Paris Saint-Germain el 16 de febrer.

Una eliminatòria que ja s'escalfa des de fa uns dies, sobretot des que es van destapar els rumors de la possible arribada de Leo Messi al club francès. Ahir, la revista France Football publicava en portada una fotografia de l'argentí vestit amb la samarreta del PSG.