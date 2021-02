L'Spar Girona treballa per poder tenir públic contra l'Araski a Fontajau el 12 de març

L'Spar Girona no es dona per vençut en el seu intent de tornar a tenir públic a Fontajau en els seus partits, i treballa perquè sigui possible el proper 12 de març coincidint amb la visita de l'Araski. La directiva que lidera Cayetano Pérez no se'n va sortir per poder jugar la bombolla de l'Eurolliga del desembre amb l'afició al costat, però ha seguit insistint; ara el darrer pas ha estat adherir-se al projecte «Obrir Girona», impulsat pel centre de Blockchain de Catalunya, participat entre d'altres per l'Ajuntament, la Generalitat, la Universitat i les cambres de comerç. L'objectiu és que entre finals d'aquest mes i el que ve s'organitzin a la ciutat esdeveniments amb públic, segurs i lliures de covid-19. Un d'aquests actes seria un partit del Girona FC a Montilivi i, des d'ara, també, alguns de l'Uni, que tot i que inicialment no formava part de la iniciativa, n'ha demanat l'adhesió.

Segons va confirmar ahir Cayetano Pérez, el projecte arribarà aquesta mateixa setmana al Procicat, l'òrgan que haurà d'avaluar si es pot tirar endavant i en quines condicions. En aquest programa l'Spar Girona treballa per intentar que la primera prova pilot amb el retorn dels espectadors al bàsquet a Fontajau fos el divendres 12 de març coincidint amb la visita de l'Araski (20.00). «Per qüestions de temps, i tenint en compte que la primera setmana de març hi ha la Copa, aquest seria el primer partit possible», apuntava el president. L'Uni també proposa que si la FIBA els concedeix la bombolla dels quarts de final de l'Eurolliga aquesta també es pugui jugar amb gent al pavelló (entre el 14 i el 20 de març), i finalment, també reclama obrir portes el 27 del mes que ve coincidint amb el partit de Lliga amb el Perfumerías Avenida (que també és el rival a Europa).

El projecte «Obrir Girona» es basa en una aplicació de mòbil que garanteix el passi «covid-free» per assistir a diferents esdeveniments amb seguretat als espectadors. Hi haurà actes empresarials, representacions teatrals, fires comercials i partits de futbol i bàsquet. L'Uni, molt tocat econòmicament pels efectes de la pandèmia, necessita els ingressos de socis i venda d'entrades per ser viable i per això no perd l'oportunitat de treballar per tornar a dur públic al pavelló «de manera segura». Tot i que la temporada es va poder començar amb aficionats a Fontajau gràcies a un acord amb l'Ajuntament i la Generalitat (amb un aforament màxim de 2.200 espectadors), des de mitjans d'octubre que, amb l'enduriment de les restriccions, tots els partits s'han jugat a porta tancada.