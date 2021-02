Messi haurà pagat 370 milions en impostos des que va renovar el 2017

L'astre de Barça, Lionel Messi, no és només una de les persones físiques (individu, no societat) que més cobra a Espanya o que majors rendes ingressa anualment, si no de les que més contribueix a l'erari públic, amb almenys 370 milions. Segons informa El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, d'aquesta quantitat, una bona part correspon a l'impost de la renda (IRPF), amb uns 275 milions d'euros entre el 2017, quan va renovar el seu contracte; i 2021, quan acaba aquesta vinculació que té amb el club. La quantitat total que paga per impostos inclou a més l'impost de patrimoni, per la riquesa neta (sense deutes) que posseeix; i per l'impost de societats pels drets d'imatge i altres negocis en què participa i contractes publicitaris, segons fonts coneixedores de les xifres.