Victòria transcendental del Bàsquet Girona a la pista del Canoe (73-77)

El Bàsquet Girona s'ha apuntat una victòria trascendental aquesta nit a la pista del Canoe (73-77). L'equip de Carles Marco s'ha desfet del cuer en un final a cara o creu que ha quedat sentenciat després de dos triples de Schaftenaar i Busquets, els tirs lliures de Sevillano i Sàbat i la precipitació de l'equip madrileny quan en els instants finals del partit s'ha vist per sota en el marcador. La victòria té un gran valor perquè iguala el balanç del Girona (7-7) i el fa entrar de ple en la lluita per accedir a la fase d'ascens, que voldria dir que la permanència ja estaria garantida. I en cas d'haver de jugar per evitar el descens, el triomf contra el Canoe compta perquè s'arrossegarien els resultats amb els altres equips del grup que també pasessin a aquesta fase.

L'alegria ofensiva del primer quart (23-26) s'ha anat apagant a mida que el partit ha anat avançant. Al descans s'hi ha arribat amb tot igualat (42-42) després que el Girona hagués arribar a dominar de 10 (25-35) després d'una cistella de Cosialls. El Canoe ha tingut el seu moment en el tercer quart, ha arribat a marxar de 9 (63-54) però els catalans han pogut driblar el temporal i entrar al darrer parcial dins del partit (63-57). En aquest tram final els nervis han anat pels dos bàndols. El Canoe ha manat fins que Faye, a 4.02, ha empatat el partit (68-68). A partir d'aquí errades i imprecisions, molts problemes per anotar, i una tècnica al local Martín a 2.11, que ha permés a Sàbat posar el Girona per davant (68-69) i ampliar el coixí amb un triple de Schaftenaar en la següent posessió (68-72). Tot i que el Canoe ha anotat, Busquets, de tres, ha disparat la diferència a cinc (70-75). A partir d'aquí, una personal en atac de Faye, tirs lliures anotats per Sevillano i Sàbat, i un Canoe que ja no ha sigut a temps de capgirar el marcador.

Anotadors Girona: Busquets (21), Jonsson (10) i Sàbat (10).

Proper partit: Múrcia-Girona, diumenge 12.30.