El torneig internacional de tennis de la Bisbal ja té data

La pandèmia del coronavirus va suspendre l'edició del 2020 del Torneig Internacional de tennis femení Sol Gironès de la Bisbal, que s'havia de disputar el passat mes de maig. Tot i que el context no ha millorat en excès, l'organització ha decidit donar llum verda a l'edició d'enguany, que s'acabarà celebrant del 9 al 16 del proper mes de maig a la capital del Baix Empordà. Amb el cartell encara per determinar, la principal novetat és que el torneig veurà reduïda la seva dotació econòmica. No serà de 80.000+H com un any enrere, sinó que enguany serà un WTA 60.000+H per intentar consolidar-lo.