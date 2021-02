Neymar, baixa per quatre setmanes

L'atacant brasiler Neymar (PSG) no estarà disponible durant unes quatre setmanes per una lesió muscular i no podrà jugar el partit d'anada de vuitens de final de Lliga de Campions contra el FC Barcelona, segons ha anunciat aquest dijous el seu equip.

Neymar va patir la lesió a causa d'una dura entrada que va rebre la nit del dimecres, durant un partit de la Copa francesa contra el Caen.

Les proves mèdiques a les quals ha estat sotmès avui mostren una lesió de l'abductor major esquerre "i es preveu una indisponibilitat d'unes quatre setmanes, en funció de l'evolució", ha indicat un breu comunicat del Paris Saint-Germain.

La història es repeteix i quan la temporada s'apropa als moments decisius el París Saint-Germain sembla condemnat a viure pendent de Neymar, ja que si bé no jugarà dimarts que ve contra el Barça, potser sí podria arribar al partit de tornada a París del pròxim 10 de març.

Com en les seves dues primeres temporades a París, el jugador més car de tots els temps torna a centrar les mirades d'un club que té dipositades en ell les esperances de créixer a Europa.

El jugador es va lesionar en un partit de Copa de França, un duel banal, d'aquells en els quals els jugadors han d'arremangar-se per aconseguir victòries que es donen per sentades.

Amb l'abductor danyat, va abandonar el camp del Caen, equip de segona divisió, amb el rostre desencaixat i el reflex en la mirada de la por a una nova absència quan la temporada apel·la a l'excel·lència.

Amb la baixa ja confirmada de l'argentí Ángel Di María, sense Neymar el PSG perd els seus dos millors homes al llarg de 2021 i quedaria en mans d'un Kylian Mbappé, menys brillant a hores d'ara de la temporada i, sobretot, més transparent en els duels de quirats.

Per això, la salut del brasiler cobra encara més importància en una temporada en què el PSG semblava haver atresorat la mentalitat guanyadora necessària per fer el salt definitiu a Europa.

Finalista de la passada Lliga de Campions, el club comptava amb un Neymar més implicat que mai per conduir el vaixell de nou als trams decisius de màxima competició europea.

Amb l'arribada de l'argentí Mauricio Pochettino a la direcció tècnica, l'equip ha guanyat en confiança i el bloc sembla conjurat per afrontar als grans, una mentalitat que ara haurà de superar una prova que en el passat els va limitar: viure pendents de Neymar.

En la seva primera temporada a París, el 2018, el jugador es va lesionar abans del partit de tornada contra el Reial Madrid, també a vuitens de final.

Enfront de l'equip de Zidane, el PSG va semblar claudicar sense baralla, com si la baixa de la seva estrella els hagués condemnat per endavant.

El cinquè metatarsià del seu peu es va ressentir l'any següent quan el club tornava a necessitar del seu geni contra del Manchester United, que de nou va fer fora el club francès en vuitens.

Després d'amagar amb una sortida del PSG, que solament la feblesa financera del Barcelona va evitar, i després d'un divorci pronunciat amb la graderia, Neymar es va centrar en el seu club.

Les lesions que semblaven una maledicció no van aparèixer la passada temporada, quan Neymar sí va estar amb l'equip en el tram decisiu, concentrat a Lisboa per causa de la pandèmia i que va acabar amb trencar un sostre pel PSG.

El jugador viu una època daurada, autèntica locomotora de l'equip, adulat per l'afició i assenyalat com a líder pels seus companys. Contra el Caen, per vegada primera, va lluir fins i tot el braçalet de capità.

Neymar travessa un moment dolç, fins al punt que la renovació del seu contracte més enllà de 2022, que s'anunciava impossible fa any i mig, sembla ara més a prop que mai.

El futbolista ja es va perdre el partit del cap de setmana passat contra l'Olympique de Marsella per una gastroenteritis, un dia després d'haver festejat els seus 29 anys.