Soferta remuntada de l'Spar Girona per desfer-se del Cadí a Fontajau (86-83)

L'Spar Girona ha protagonitzat una espectacular remuntada en el derbi de la Lliga Femenina contra el Cadí. Les gironines, que al segon quart havien arribat a perdre de 15 (29-44), han acabat tombant l'equip pirinenc gràcies a una clara millora a la segona part. Dos triples de María Araújo a menys d'un minut i mig pel final semblaven haver dinamitat el partit, però encara faltava veure un triple d'Etxarri i una cistella de Dornstauder per arribar als últims segons amb 84-83. Vasic ha acabat sentenciat des del tir lliure (86-83).

Un triple de Ferrari a poc més de sis minuts del final posava l'Uni per davant per primera vegada (72-70) en un partit que al segon quart les gironines havien arribat a perdre de 15 (29-44). Era un altre dels esgraons de la soferta remuntada que l'equip d'Alfred Julbe ha protagonitzat aquesta tarda contra un Cadí que ha competit de tu a tu amb l'Uni, però que no ha pogut endur-se la victòria. Reisingerova, a 4.37, posava les locals tres amunt (76-73) i obligava al Cadí a aturar el partit. Vasic ha fet tot seguit el 78-73, amb només tres minuts per davant. Però un triple de Raventós mantenia el Cadí (78-76), que arribaria a empatar de nou a 2.20 (78-78). Ha aparegut aleshores Araújo, amb dos triples seguits, que han semblat dinamitar el partit a poc menys d'un minut pel final. El Cadí ha fet un parcial de 0-5 (84-83) però l'Uni ha sabut mantenir l'última posessió rebent un parell de faltes (no estava en bonus) abans que Vasic sentenciés, aleshores sí, des del tir lliure.

Amb la pivot visitant Dornstauder marcant diferències (només Reisingerova de l'Uni li podia seguir el ritme), el Cadí ha sigut l'amo de la primera part, gaudint d'un màxim avantatge de quinze punts. Però en la represa, i poc a poc, l'Spar Girona ha anat retallant el marge. Aviat s'ha arribat a posar a sis (46-52) i malgrat que les pirinenques vivien dels triples de Pujol i Mestres, el partit feia una altra pinta, molt més favorable per als interessos locals. Un triple de Ferrari deixava l'Uni quatre per sota abans dels últims deu minuts. I allà, de sortida, Labuckiene aconseguia empatar el partit (65-65) i que tot tornés a començar. Li ha costat un imperi, però finalment l'equip gironí ha acabat guanyant de tres (86-83) un partit que per moments ha tingut perdut,