La Federació manté que la Primera Catalana es reprendrà

La Federació Catalana de Futbol va acordar mantenir la data de represa de la Primera Catalana en la reunió de la junta que va tenir lloc ahir a la tarda a Sabadell. D'aquesta manera, el retorn a la competició, marcat pel 27 i 28 d'aquest mes, és una mica més a prop malgrat la negativa de 32 dels 40 clubs (7 hi estan d'acord i un es va abstenir) que formen la categoria. En aquest sentit, des de la Federació s'aposta per continnuar treballant aquests dies que queden de mes per cercar solucions perquè es pugui competir. Perquè si una cosa té clara l'ens organitzatiu és que es competirà. «Es jugarà segur. Siguin 7, 12 o 25. No volem que es quedi ningú penjat i per això treballarem per trobar solucions», deia el delegat territorial a Girona, Jordi Bonet, tot just sortir de la reunió. «Com que encara queda una setmana, volem aconseguir que molts dels clubs que estan entrenant, que són forces, puguin competir», afegia. Dels representants gironins a la categoria només el Llagostera B i el Bescanó es mostren partidaris de reprendre una competició que es va aturar després de només dues jornades. La resta, Lloret, Palamós, la Jonquera i l'Escala, hi estan en contra. Bonet recorda que a l'Assemblea General Ordinària que va tenir lloc a finals d'agost a Blanes, «els clubs van aprovar jugar i que si per la pandèmia no es podia, com a mínim es faria una volta».

La Federació té clar que algunes de les condicions que reclament alguns clubs no les pot assumir. Per exemple obrir els partits al públic o bé assumir els costos de tests d'antígens als futbolistes cada setmana. «Si la condició ha de ser jugar a porta oberta, no la podem complir, perquè això ho marca la Generalitat», diu Bonet. El dirigent arbucienc també deixa clar que la Federació tampoc pot fer front a tests d'antígens per a tothom. «És impossible arribar-hi per a tants clubs i tanta gent. No tenim prou recursos econòmics per pagar tants tests», diu.

D'aquesta manera, els quaranta clubs i la Federació tenen quinze dies mal comptats per trobar una solució i decidir com es resol aquesta temporada a Primera Catalana.