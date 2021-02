Amb la calculadora a punt

Fa un mes el Bordils guanyava el primer partit de la temporada a la pista del Sant Martí Adrianenc (27-30). Una victòria que va significar un punt d'inflexió pel conjunt entrenat per Pau Campos, ja que a partir de llavors no han tornat a perdre. Primer, un empat de mèrit, a casa, davant del Burgos (25-25), un dels equips més forts de la competició. I la setmana passada empat també (24-24) en el derbi a la pista del Sarrià, en un duel en què als blanc-i-verds els va venir de molt poc emportar-se els dos punts. Avui, els de Campos tancaran el cercle davant el conjunt amb el qual tot va començar, el Sant Martí (19.30). Un triomf no només confirmaria el gran estat de forma dels blanc-i-verds en aquestes últimes setmanes, sinó que també suposaria avançar-los en la classificació i deixar aquesta última posició després de moltes jornades. A més, seria una victòria que valdria per dos, ja que, segurament, tant els gironins com els barcelonins hauran de disputar la fase de descens, i el resultat s'arrossegaria. Així, el Bordils ja hauria guanyat 4 punts davant un rival directe per lluitar per la permanència. Pau Campos, però, avisa: «Tindran ganes de tornar-nos la victòria que vam aconseguir a la seva pista fa un mes».

El tècnic, que no podrà comptar amb Oriol Màrquez ni Xicu Reixach, també explica que el partit «és molt important» i que l'equip «arriba amb molta moral». «Estem en una fase de la temporada en què cada partit compta», afirmava Campos, que afegia que «ja traiem la calculadora perquè juguem contra un rival directe i ens disputem punts vitals perquè també comptaran per a la segona fase».

El Sarrià juga a Galícia

Per la seva banda, el Sarrià jugarà el primer dels quatre partits que li falten lluny de casa per acabar la primera fase, només amb un partit com a local. Després de passar un confinament de 10 dies i empatar el cap de setmana passat en el derbi gironí (24-24), el conjunt entrenat per Salva Puig visita la pista d'un Novás (19.30), que ja ha aconseguit bitllet per jugar la fase d'ascens. Un partit per al qual el preparador no podrà comptar amb el seu capità, Guillem Torres, que arrossega unes molèsties des del derbi.

Els blaus, enmig de la lluita per accedir a la cinquena posició que els garantiria la permanència i de retruc jugar la fase per l'ascens, visiten la pista d'un equip que ja ha fet els deures i que, juntament amb Barça B i Burgos, és un dels que ja sap que jugarà la fase d'ascens a ASOBAL. En el partit d'anada, els gallecs van guanyar al pavelló de la UES per 26-30, però en aquest inici d'any són un equip força irregular. El conjunt entrenat per Álvaro Senovilla només ha sumat un triomf en els últims cinc parits, dels quals n'ha perdut tres.