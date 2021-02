El Llagostera empata amb el Badalona en un partit vibrant (2-2)

El Llagostera ha sumat un punt aquesta tarda en un trepidant partit contra el Badalona (2-2). Als trenta segons des del xiulet inicial, la banqueta dels visitants han reclamat un possible penal de Marcos a Chema en una pilota dividida. I abans d'arribar als deu minuts, una falta des del vèrtex esquerre ha servit per posar l'1-0 després que un defensa visitant, Llerena, desviés la trajectòria de l'esfèrica. Però el Badalona ha reaccionat i Mussa ha marcar l'1-1 de penal i abans del descans, Robert ha fet l'1-2.

A la represa Alsina ha sacsejat la banqueta en busca del gol de l'empat. Magallán, Dieste i Roig han entrat al camp a la mitja part. La balança s'ha anat decantant pels locals. L'entrada de Guiu ha acabat de fer-ho. Seves han sigut les millors jugadors tornant boig Valentín. El 2-2 ha arribat al 68. Sergio Cortés ha engaltat una assistència de Gil per superar el porter visitant des de la frontal de l'àrea. Tot i que el Llagostera ha jugat amb un home més els últims 10 minuts per l'expulsió del visitant Aparicio, el marcador ja no s'ha mogut més.