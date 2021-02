Golejada del Barça amb Messi i Trincao com a protagonistes

El Barça retorna al camí de la victòria després de superar ahir l'Alabès per un contundent 5-1 gràcies als doblets de Messi i Trincao i al gol de Júnior Firpo. Una alegria després de la derrota en la Copa del Rei contra el Sevilla, i els problemes que les lesions estan provocant en la defensa. A les portes de l'anada dels vuitens de Champions contra el PSG era el que calia, guanyar, sense sobressalts, i poder dosificar els jugadors.

La victòria va ser plàcida. L'Alabès amb prou feines va inquietar els blaugranes. Koeman va fer servir un onze no habitual degut al desgast dels seus jugadors al Sánchez Pizjuán. Va donar entrada a Trincao, que sembla que molt paulatinament està volent reivindicar el preu del seu traspàs, i al jugador del filial, i que encara està en edat de juvenil, Ilaix. A més, i degut a totes les baixes en defensa, l'holandès va col·locar Sergio Busquets lluny de la seva posició inicial i el va posar a l'eix de la defensa per fer parella amb Lenglet. A la mitja part, el migcampista català seria canviat per Umtiti per, així, comptar amb una parella de centrals naturals.

La primera meitat va ser plàcida per al Barça, amb el control i domini absolut dels locals. A la mitja hora de partit, el portuguès Trincao, que ja va veure porta contra el Betis amb un autèntic golàs, va obrir la llauna per posar l'1-0 en el marcador. A poc a poc, els barcelonins anaven sumant ocasions per poder ampliar l'avantatge però es topaven amb un Pacheco en estat de gràcia. Sis minuts més tard, Messi va veure porta però la seva diana va ser anulada posteriorment pel VAR. Quan semblava que els dos equips marxarien al descans amb l'únic gol de Trincao, Córdoba va posar a prova Ter Stegen en un contraatac. El jugador de l'Alabès se n'anava sol per la banda esquerra per realitzar una centrada que esperava sol al segon pal Edgar Méndez però el porter alemany va encertar la trajectòria i va interceptar la pilota. El Barça va voler dir la seva, també. Redimint-se del gol anul·lat, Leo Messi va veure finalment porta a les acaballes de la primera meitat per posar el 2-0.

A la represa, els dos equips van fer canvis. Per un cantó, Koeman va fer entrada a Umtiti, mentre que Abelardo va canviar l'amonestat Martín per Laguardia i Córdoba per Luis Rioja. Aquest últim, que destaca per la seva velocitat, va robar una pilota a tres quarts de camp en l'única errata d'Ilaix fins al moment. El visitant, amb la pilota als peus, va superar per velocitat Umtiti i Lenglet per plantar-se sol davant Ter Stegen i superar-lo (2-1).

El resultat no agradava als barcelonins, que van fer un pas endavant, per evitar qualsevol mena de sobressalt. En un contraatac, Trincao va pecar d'egoista i va perdonar el 3-1 quan tenia sol Ilaix al cantó. Faltant un quart d'hora, el portuguès va aprofitar una assistència de Pedri per fer el seu segon de la nit. La cosa no acabaria aquí. Messi també va fer doblet un minut més tard des de fora l'àrea i Júnior Firpo va fer el cinquè per arrodonir una nit ?fantàstica del Barça al Camp Nou. Els blaugranes ja estan preparats per al repte de dimarts contra el PSG. Els francesos arribaran ?sense Neymar ni Di María però, no obstant això, seran un test d'alta exigència per al Barça a la màxima competició continental.