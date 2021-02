El Lugo d'Helena Oma, nou obstacle per a l'ambició de l'Uni

La derrota a la pista de Perfumerías Avenida va fer mal. Un clar 79-61, sense discussió, per donar una plantofada de realitat a l'Spar Girona. Però d'això en fa ja dos mesos. En tot aquest temps les victòries s'han acumulat sense aturador a la Lliga i les d'Alfred Julbe continuen a la caça del primer lloc de la classificació, no pas tan lluny del que sembla encara que el líder, l'equip de Salamanca, es mostri intractable. Per mantenir aquesta inèrcia positiva l'Uni visita avui la pista de l'Ensino Lugo, un rival capaç del millor i també del pitjor, que està més a prop de dalt que no pas de baix. Cita especial perquè al davant hi haurà Helena Oma, fins fa quatre dies a Fontajau, però ara guanyant-se els minuts a molts quilòmetres de casa.

Ve l'Spar Girona de suar de valent per superar el Cadí a casa. Un 86-83 ben ajustat, treballat, suat. Però al cap i a la fi, una nova victòria. La va aconseguir l'equip sense una de les seves jugadores diferencials, Chelsea Gray. La nord-americana serà la principal novetat per visitar la pista del Lugo, que ve de perdre contra el Bembibre (68-65), un rival que, sobre el paper, hauria de ser inferior.

«Ens espera un partit molt important contra un equip que està bé, encara que ve de perdre. Disposa de jugadores que estan en un moment molt bo. Nosaltres venim de jugar un derbi dur i físic», explica Paola Ferrari, que admet al mateix temps que serà «estrany» enfrontar-se a Helena Oma. «És una jugadora molt estimada pel vestidor, la ciutat i també el club». Tot esperant lligar un triomf més, l'Uni tindrà poc temps per refer-se perquè dimarts jugarà a Fontajau el partit contra l'Spar Gran Canària que es va suspendre el passat 3 de gener.