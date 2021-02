A Múrcia, quart partit en dotze dies per al Bàsquet Girona

En una temporada estranya i diferent, que va dia a dia i depenent de les circumstàncies, el calendari s'eixampla o estreta depenent de com vagi la cosa. Al Bàsquet Girona li toca aquest migdia (12.30 hores) tancar un cicle de quatre partits en només dotze dies de diferència. Poca broma. Hi arriba l'equip embalat, amb un parell de victòries que l'han confirmat en la pugna per disputar la fase d'ascens, una possibilitat ben a l'abast que es reforçarà encara més si s'aconsegueix guanyar a la pista d'un Múrcia que ja té al cap d'altres coses. Es troba enfonsat a la classificació, pel que sap que li tocarà jugar-se la permanència en la segona part del calendari.

«És un altre partit fora de casa. Ells no han aconseguit moltes victòries però sempre han competit. Amb els últims canvis han aconseguit més talent i crec que serà difícil. Nosaltres volem jugar el millor partit possible, gaudir-lo al màxim», valora Carles Marco, que podrà comptar amb Pedro Barral i Dibba Lamin, pel que disposarà de més efectius. Després de superar amb victòria els duels amb el Granada (81-66) i Canoe (73-77), una nova victòria consecutiva situaria el Bàsquet Girona amb 8 triomfs. A més, serviria per guanyar un rival, el Múrcia, en una hipotètica fase de permanència. Tot compta. Un cop s'acabi aquesta jornada la competició escriurà un nou parèntesi i no es reprendrà fins el proper dia 28. Llavors ja, la recta final. Tocarà rebre el Canoe, visitar un Lleida que també lluita per l'ascens i una vida extra. La que suposa el partit aplaçat amb l'Almansa. Tot encara per decidir.