Nova victòria de l'Uni a la pista de l'Ensino

L'Spar Girona ha sumat la seva vuitena victòria consecutiva en lliga després de vèncer a la pista de l'Ensino Lugo (74-89), en un partit que el conjunt dirigit per Alfred Julbe ha començat a encarrilar en el segon període.

I és que les gallegues van sorprendre i gràcies a un gran encert han arribat a tenir cinc punts d'avantatge en l'inici del segon quart (25-20). A partir d'aquí les gironines han dit prou, i un contundent parcial de 17-34 en el segon parcial per anar fent camí cap a la victòria (38-52).

L'Uni arribaria a tenir un avantatge màxim de 19 punts en el tercer període (44-63), però les gallegues no s'han volgut rendir tan fàcilment i s'han posat a set punts quan faltaven gairebé sis minuts per acabar (72-77). Llavors, un parcial de 0-10 ha deixat el partit per sentenciat.