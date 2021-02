Oubokir i Landassem s'imposen a Santa Cristina

El campionat català de cros va tenir lloc a la zona Esportiva de Santa Cristina, amb la participació de les categories sub 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 23 i Sènior (on també hi van participar atletes de més de 35 anys).

En la categoria Absoluta femenina, la primera classificada ha estat Douae Ouboukir (C.A. Sant Just), que va creuar la meta amb un temps de 32 minuts i 27 segons, seguida de la favorita Marta Galimany (C.A. Adidas), que va entrar 10 segons després, i de Montse Mas (FC Barcelona), que va quedar en tercera posició amb un temps de 32 minuts i 55 segons. Douae, que té la particularitat de córrer descalça, repeteix enguany el títol de campiona de Catalunya de cros, que ja va guanyar l'any passat a Mataró.

En la categoria masculina es va imposar Ayad Lamdassem (Bikila), el tres vegades campió d'Espanya de Cros, subcampió d'Europa i, amb aquesta, tres vegades campió de Catalunya en aquesta modalitat, que va guanyar per darrera vegada al 2011. Va fer un temps de 30 minuts i 9 segons. En segon lloc hi va quedar Ibrahim Chakir (Atletismo Numantino), seguit de Reyes Estévez. Santiago Catrofe, actual promesa de l'equip local C.A. Santa Cristina d'Aro, es va haver de conformar amb la quarta posició de l'Absolut, amb un temps de 30 minuts i 25 segons, però va ser el guanyador en la seva categoria Sub23.

En total hi va haver 1.427 persones inscrites al campionat, de les quals 580 dones i 847 homes, pertanyents a 100 clubs vinguts d'arreu del territori català i nacional. El nivell d'aquesta edició va ser particularment alt.