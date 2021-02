El Bàsquet Girona recula en les opcions de ser entre els cinc primers

Era un partit important i els jugadors n'eren conscients, però el bon encert del Real Múrcia a la pròrroga va frustrar el triomf del Bàsquet Girona (93-87) que veu com les seves opcions d'entrar entre els cinc primers classificats al final de la primera fase disminueixen. Una derrota que fa mal perquè no només es fa un pas enrere per ser un dels cinc equips capdavanters, sinó que també és una derrota perillosa de cara a la segona fase. I és que el Múrcia, molt probablement, acabarà jugant la fase pel descens i és una derrota que s'arrossegarà per la segona fase. Tot i així, els gironins tenen l'average particular. Ara, falten tres partits per acabar la primera fase: d'aquí a 15 dies -la setmana que ve la LEB Or descansa- arriba al Canoe a Fontajau, i després dos desplaçaments a Almansa -4 de març- i Lleida -7 de març- determinaran en quin grup acaba el Bàsquet Girona.

Ahir, els gironins tenien encarrilat el duel en l'inici del tercer període, quan van aconseguir un avantatge màxim de 16 punts (28-44). Una sèrie de llançaments que no van entrar, però, no van permetre al conjunt gironí escapar-se per sobre els 20 punts, i el Múrcia va reaccionar. Tot això, després d'un inici amb intercanvi de caps i sense un dominador clar. Però els de Fontajau van ser millors al final del segon període per agafar un avantatge de 12 punts en arribar al descans (28-40).

El conjunt local havia fet un joc molt individual en els 20 primers minuts i no acabava de trobar un joc fluid ni bones opcions de llançament. Però els de Rafael Monclova van saber sobreposar-se en aquests mals moments igualant el duel en l'inici de l'últim període (58-58). Començava llavors un nou partit de 8 minuts i mig. Un mini partit que va començar dominant el conjunt local, que va arribar a tenir un avantatge de cinc punts (72-67) i que posava contra l'espasa i la paret al Bàsquet Girona quan faltaven 3 minuts i mig per acabar. Tocava reaccionar, i els visitants ho van fer. Un triple de Schaftenaar i tres tirs lliures de Pep Busquets tornaven a posar als de Fontajau per davant (74-75) amb poc menys de dos minuts per jugar. Costava tancar el rebot defensiu, que va ser un problema durant tot el partit i Kapelan va igualar el duel (77-77) amb 24 segons per jugar. Els gironins, en l'última possessió, no sabien trobar un llançament clar i el partit anava a la pròrroga.

Un temps extra on Marco va apostar per Faye, que va acabar amb 19 punts, en el lloc de Rozitis. I va començar bé (81-85), però els locals van clavar un parcia de 6-0 i Sàbat va fallar el llançament per empatar, de nou, el duel (87-85). El Múrcia anotava seguidament (89-85) i posava contra les cordes als de Fontajau, que havien d'anotar de pressa i fer falta. Faye va anotar (89-87) quan faltaven 13 segons, però la falta de Busquets va ser antiesportiva i aquí es va acabar el partit.