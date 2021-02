Cop d'autoritat de l'Espanyol a Palma en la lluita per l'ascens directe

L'Espanyol va fer un pas de gegant en la lluita per l'ascens directe en derrotar 1-2 el líder, el Mallorca, en un partit marcat per l'eficàcia visitant en els metres finals que els permet acostar-se als balears al capdavant de la taula. Els gols del conjunt català a Son Moix van ser obra de Puado i Dimata; Amath va marcar per als mallorquinistes.

El conjunt de Vicente Moreno torna a enganxar-se a una batalla per l'ascens directe en la qual també participa l'Almeria. Suma tres punts que el situen a dos dels mallorquins i acaba amb una ratxa adversa de dues derrotes i un empat en les tres últimes jornades. El respecte mutu va ser evident en els primers minuts entre dis ex-Primera, principals candidats a l'ascens que s'han alternat en el cim de la taula. El Mallorca va ser superior en la primera mitja hora, període que va coincidir amb dues grans ocasions d'Amath. Quan millor jugaven els insulars, l'Espanyol es va avançar en una acció d'estratègia finalitzada per Puado.

La segona part va començar amb una ocasió per a l'Espanyol que no va aprofitar Miguelón, i va continuar amb el gol de l'empat de Amath. El 1-1 va fer créixer, de nou, al Mallorca que va tenir les seves opcions per a avançar-se en el marcador. No ho va fer, i en una altra greu fallada de marcatge Dimata va fer el gol de la victòria.