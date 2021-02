Un gran segon quart guia l'Uni a la victòria a la pista de l'Ensino

L'Spar Girona va segellar la vuitena victòria consecutiva en lliga després de vèncer a la pista de l'Ensino Lugo (74-89), en un partit sense gaire història i que el conjunt gironí va encarrilar des del principi tot i un petit ensurt inicial. Les gironines no van voler tornar a haver d'eixugar una diferència considerable en el marcador com havia passat dijous a Fontajau en el derbi davant el Cadí La Seu. Un parcial de 17-34 en el segon període va trencar el partit després d'un inici amb molt d'encert per part de les jugadores locals. El conjunt dirigit per Alfred Julbe, però, va ser pacient i quan va veure oportunitat de fer una embranzida en el segon quart ja no es va aturar.

Van sortir molt inspirades les gallegues en el llançament, pocs errors i posicions de tir fàcils que castigaven les gironines, sobretot des de la mitja distància. A les de Julbe els va costar fer una defensa agressiva en el primer període, però es van mantenir vives dins del partit gràcies a un bon encert des de la línia de tres punts. Després de 10 minuts les locals dominaven (21-18) i no va ser fins gairebé tres minuts més tard que Ferrari posava el 29-29 després del cinquè, de vuit intents, triple que anotaven les visitants. Les de Fontajau igualaven un duel en el qual havien anat a remolc i perdent, com a màxim, de cinc punts (25-20). Potser no funcionava la defensa en la zona, però sí la més avançada queva permetre a l'Uni recuperar pilotes en zona atacant. Quan Chelsea Gray va anotar tres tirs lliures (31-34), les gironines es posarien per davant i ja no abandonarien el lideratge en el marcador.

A partir d'aquí la dinàmica va canviar. A les locals se'ls va abaixar la persiana ofensivament i des del 31-29 ja no van anotar fins passats tres minuts, i de tir lliure, cosa que van aprofitar les gironines per escapar-se vuit per sobre (33-41). La defensa a tota pista va descol·locar a un Lugo que, tot i no tornar a entrar dins el partit no es va rendir, i que en els últims set minuts de segon període només va ser capaç d'anotar 7 punts. I és que a les gallegues els va començar a perjudicar només disposar de 8 jugadores per rotar. En canvi, les de Julbe van sumar un plus en defensa i a partir d'un joc més fluid van arribar a tenir un màxim avantatge de 16 punts després de dos tirs lliures de Vasic (35-51). Al descans, 38-52 en un partit que les gironines ja havien encarrilat i que en cap moment donarien més opcions a les rivals per creure en una possible remuntada. L'únic hàndicap, i com és costum, Julia Reisingerova, ja havia comès tres faltes després dels primers 20 minuts.

També va cometre la seva tercera falta Frida Eldebrink just tornar dels vestidors, però el tècnic barceloní va decidir mantenir-la a pista. I bé que va fer perquè quan les locals es van aproximar a 11 punts (44-55), una cistella d'Elonu i dos triples consecutius de la sueca van fer que l'Uni agafés un avantatge màxim de 19 punts (44-63) que frustrava el bon inici de quart de les gallegues. Eldebrink va ser la màxima anotadora de les visitants amb 18 punts, mentre que Gray, que reapareixia després de no poder arribar a temps pel partit contra el Cadi La Seu, va acabar amb 16.

Sense massa problemes, les de Fontajau van controlar l'avantatge, tot i que el Lugo no es va voler rendir tan fàcilment i va retallar la diferència a set punts (72-79) quan encara faltaven gairebé sis minuts per jugar. Llavors, un parcial de 0-10 (72-89) deixava el duel dat i beneït.