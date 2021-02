Guerrero aconsegueix la mínima dels 800 metres

La banyolina Esther Guerrero va acabar en quarta posició en el míting de l'Eure, a França, i va aconseguir d'aquesta manera la mínima de 800 m pel Campionat d'Europa de pista coberta que es disputarà a Torun, a Polònia, entre el 4 i el 7 de març. La banyolina també ja s'havia assegurat, dimarts a Lievin, a França, la mínima per la prova europea de 1.500 metres després de marcar un temps de 4:07:72. Una prova que Guerrero té entre sella i sella de cara al campionat estatal de la pròxima setmana.

La d'ahir a Eure va ser una cursa amb una clara dominadora. L'etíop Guday va ser l'única que va seguir el ritme marcat per la llebre i va acabar trevassant la línia de meta amb un temps d'1:57:52, aconseguint així la millor marca de l'any. Després ha entrat el grup perseguidor de cinc atletes, on hi havia Esther Guerrero, i que va lluitar fins al final per aconseguir la segona plaça. Finalment, la gironina va acabar en quarta posició amb un crono de 2:03:00, creuant la lína de meta per darrere les franceses Lena Kandissoun i Noelia Yarigo, i quedant per davant de Hirut Meshes.

El pròxim repte de la migfondista banyolina serà el pròxim cap de setmana, a Madrid, en la disputata del Campionat d'Espanya en pista coberta. L'atleta de l'equip New Balance ja es va procalmar campiona en les dues passades edicions en la prova de 1.500 metres i mirarà de fer-ho tres vegades consecutives com ja va fer en 800 metres entre 2016 i 2018.