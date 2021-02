Mor José María Echevarría, expresident del COE

L'expresident del Comitè Olímpic Espanyol (COE) José María Echevarría i Arteche ha mort als 88 anys, ha confirmat aquest dilluns l'organisme que va presidir entre 2002 i 2005.

"Lamentem profundament la defunció de José María Echevarría i Arteche, setzè president del Comitè Olímpic Espanyol. El nostre més sentit condol a la seva família, afins i a tot l'olimpisme espanyol, que avui es vesteix de dol. Descansi en pau", ha anunciat el COE a la xarxa social Twitter.

Echevarría va arribar a la presidència del COE el 2002 -quan era vicepresident de l'organisme- després de la defunció del llavors president, Alfredo Goyeneche, en un accident de cotxe el 16 de març d'aquell any quan es dirigia a Vitòria per a presenciar la final de la Copa del Rei de bàsquet.

Durant el seu mandat, es va presentar la candidatura de Madrid per a albergar els Jocs Olímpics de 2012, que finalment va organitzar Londres, i es va posar en marxa la Comissió Dona i Esport.

Echevarría va ingressar al COE de la mà de l'equip directiu encapçalat per Carlos Ferrer-Salat com a tresorer i més tard com a vicepresident. Com a esportista, va formar part de les seleccions universitàries d'hoquei, rugbi i futbol i va ser campió d'Espanya d'hoquei sobre herba amb el Club de Campo.

Així, es va mantenir al capdavant de l'organisme fins al 2005, quan Alejandro Blanco va prendre el relleu. "Commocionat per la defunció de José María Echevarría i Arteche, el meu predecessor com a president del COE. Desitjo des d'aquí enviar les meves més sinceres condolences a la seva família i amics. El teu llegat en aquesta casa segueix present cada dia. Descansi en pau. Sempre et recordarem", va lamentar Blanco en les xarxes socials.

En el terreny empresarial, va ocupar diferents Consells d'Administració d'Aigües de Barcelona, Adeslas, Conserves Garavilla, Cellers i Begudes o Koipe, i va ser president de Chicco España i membre vocal de la junta directiva de l'Associació Espanyola de la Banca (AEB).