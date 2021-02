Piqué s'incorpora al grup abans de rebre el PSG

Messi celebra amb l'equip el segon gol en el seu compte particular dissabte contra l'Alabès.

Messi celebra amb l'equip el segon gol en el seu compte particular dissabte contra l'Alabès. reuters/albert gea

El FC Barcelona va començar a preparar el partit de demà contra el Paris Saint-Germain al Camp Nou, d'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions, en una sessió en què el central Gerard Piqué va entrenar parcialment amb el grup. El barceloní, que es va lesionar de gravetat en el duel de la Lliga al Wanda Metropolitano, va fer part de l'entrenament amb els seus companys, tot i que és gairebé impossible que pugui estar disponible per al partit davant els parisencs. Contra l'Atlètic, Piqué va sofrir un esquinç de grau 3 al lligament lateral intern i una lesió parcial del lligament creuat anterior del genoll dret, que s'estimava que el deixés entre tres i cinc mesos de baixa.

El conjunt de Ronald Koeman va fer una sessió de recuperació postpartit, després de guanyar aquest dissabte el Deportivo Alabès (5-1), amb els jugadors disponibles al camp 2 de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Per la seva banda, Ansu Fati, Philippe Coutinho, Sergi Roberto, Ronald Araújo i Martin Braithwaite continuen amb els seus processos de recuperació.

D'altra banda, el neerlandès Björn Kuipers serà l'àrbitre principal del partit d'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions entre el Barça i el PSG. La UEFA va confirmar ahir que l'equip arbitral d'aquesta trobada estarà liderat per Björn Kuipers, com a àrbitre principal. Els seus compatriotes Sander van Roekel i Erwin Zeinstra l'assistiran des de les bandes i Serdar Gözübüyük serà el quart àrbitre.L'última visita de Kuipers al Camp Nou, el Barcelona va derrotar per 3-0 al Liverpool, amb un gol de Luis Suárez i un doblet de Leo Messi.