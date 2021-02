Punt insuficient per a l'Olot

L'Olot va aconseguir tancar amb clau la seva porteria però va tornar a mancar de falta de punteria i no va poder veure porta ahir contra el Prat. El duel enfrontava els dos últims classificats de la taula i l'empat només satisfà als del Baix Llobregat, que guanyen el gol average als garrotxins. Un cop més, el porter Pol Ballesté va ser el millor jugador del partit amb diverses aturades de mèrit que podrien haver significat marxar amb les mans buides i molt més que una derrota. En atac, els de Gabri Gacía van tenir bones idees i una gran quantia d'ocasions però només va faltar un punt de sort per no fallar en l'execució.

Bon acte inicial de l'Olot que va competir i va arribar a la porteria del Prat tot i no fer-ho amb perill. Totes les ocasions clares van venir per banda dreta, on un Soler superb i atrevit, aconseguia superar Neeskens amb facilitat. Tenia l'ajuda d'un Eloi Amagat que també va executar molt bé les tasques de facilitar la sortida de pilota i de creació en un terreny de joc tan reduït com el Sagnier, on els olotins no estan acostumats a jugar. Amb la profunditat del valencià, els garrotxins van aconseguir tancar el Prat al camp durant tota la primera part. El lateral va ser el primer a xutar, però Craviotto va aturar el tir sense exigències. A partir d'aquí, els olotins van aconseguir tancar el Prat al seu camp durant tota la primera part, que només va trobar sortida a través de transicions ràpides.

Tant els homes entrenats perDólera com l'Olot van tenir només una ocasió clara durant els primers 45 minuts. Fregant la mitja hora de joc, Soler va centrar una pilota a Xumetra, però no va poder rematar amb eficàcia davant de Craviotto. La dels potablava va venir pocs instants després amb una jugada assajada que va acabar amb una rematada de volea d'Èric Jiménez a la frontal de l'àrea que Ballesté va treure amb una mà salvadora a córner. Els locals encara tindrien temps per donar un ensurt als olotins, però Garzón no va apuntar bé i des de l'interior de l'àrea va enviar la pilota per sobre el travesser olotí.

La segona part va ser més animada pel que fa a ocasions. L'Olot demostrava que volia i necessitava els tres punts. Si no va marcar va ser per la falta de gol que acumulen des de l'inici de temporada. La primera arribada de la represa va ser per a Xumetra amb una rematada mossegada. El de l'Estartit ho va provar més tard de lluny, però l'intent no va agafar desprevingut a Craviotto. El Prat s'intentava refer, però no trobava la manera de crear el contraatac. L'entrada de Kilian Grant per Escoruela va donar més profunditat a l'atac olotí, que va incidir a l'àrea rival intentant la passada a l'interior de la cuina potablava. Malauradament, les internades de Xumetra, Delgado i Kilian no van trobar el destí que es mereixia l'Olot per la solidesa defensiva del Prat. La mateixa recepta va seguir Pedro del Campo, que en aquest cas sí va superar la defensa del Baix Llobregat. La mala sort va ser que en aquest cas va ser Pol Prats que no va poder arribar-hi per enviar la pilota al fons de la xarxa.

Pel que fa a l'equip de Pedro Dólera, van trobar pocs instants en què l'Olot va mostrar les seves debilitats defensives, però ho van aprofitar. Amb ben poc, Ballesté es va trobar molt exigit. El primer avís el va fer Neeskens amb un xut llunyà, però molt desviat, poc després va ser Guzmán que des de fora l'àrea també va posar a prova el porter barceloní que va desviar amb solvència. Poc abans del final del partit, Domi va fer l'última ocasió pel Prat, i quan tot semblava posar-se en contra dels interessos de l'Olot, Ballesté va tornar a treure una mà per esgarrapar un punt al Sagnier. Així doncs, l'Olot guanya un punt insuficient. La propera jornada rep l'Andorra al Municipal.