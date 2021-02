El Reial Madrid es desfà sense problemes d'un València inofensiu

El Reial Madrid es va desfer del València amb comoditat en un partit que va dominar de principi a fi però en què tots dos equips van gaudir de molt poques ocasions manifestes de gol. La mala notícia pels blancs va ser la lesió de Dani Carvajal, que va recaure dels problemes musculars que fa temps que arrossega.

Benzema va obrir la llauna quan només s'havien jugat 12 minuts de partit amb un xut des de la frontal de l'àrea. Paulista va fer tard en el marcatge i el francès va tenir tot el temps del món per ajustar la pilota on no podia arribar Jaume. Després del gol, el València va seguir sense mostrar símptomes de reaccionar. Els de Zidane seguien controlant el partit còmodament. Amb tot, però, Carvajal es va lesionar sol en un esprint, i va haver d'entrar Lucas Vázquez sense escalfar. Precisament va ser el gallec qui va servir el 2-0 a Kroos després d'una bona jugada de Modric. A la represa, Javi Gracia va provar de sacsejar l'equip introduint canvis. Tot i així, no es van acostar a la porteria defensada per Courtois.