Sanum i l'Spar Girona signen un acord de col·laboració

Sanum Healthy House, empresa que ofereix diferents productes naturals i ecològics d'alimentació dietètica i complementació esportiva, vincula la seva marca amb l'Spar Girona després que totes dues parts oficialitzessin aquesta tarda el seu acord al pavelló de Fontajau. A la signatura hi han assistit, per part de Sanum, el jugador de la primera plantilla del Girona Aday Benítez, el nutricionista Sergi Mateo i David Puigvert. Per part de l'Uni, el president Cayetano Pérez i la jugadora María Araújo.

"Estem molt contents de fomentar els bons hàbits, ja sigui en bàsquet i en altres esports. Avançar amb l'Spar Girona, que és un referent tant en bàsquet femení com a Euroleague Women és una alegria molt gran", ha declarat Aday Benítez, propietari de Sanum juntament amb Borja García, futbolista ara de l'Osca però amb passat a Montilivi.

"Col·laborar amb Sanum per menjar bé i que les nostres jugadores als desplaçaments puguin tenir una alimentació sana farà augmentar el seu rendiment. Esperem que sigui un acord per molts anys", ha dit, de la seva banda, Cayetano Pérez.