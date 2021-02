L'Uni afronta el segon partit en tot just 48 hores

L'Spar Girona i el Gran Canària s'enfrontaran finalment aquest vespre a Fontajau (19.30) després que el 4 de gener, quan estava programat inicialment aquest duel de la jornada 19, un possible positiu per covid-19 a l'Uni encengués les alarmes i el fes cancel·lar precipitadament. La visita del dotzè classificat (8/16) no sembla que hagi de ser un test particularment difícil, però com alertava ahir María Araújo, «no haurem tingut ni temps d'entrenar després del viatge des de Lugo, on vam jugar diumenge, i això d'arribar i jugar és un desavantatge per a nosaltres». Serà, per tant, el segon partit en 48 hores, però com també diu la jugadora gallega «venim d'oferir bones sensacions en la victòria contra l'Ensino i estarem preparades per fer un bon partit».

S'acosta l'hora de la veritat, per a l'Uni, perquè a dues setmanes de la Copa de la Reina (dijous en coneixerà el rival a quarts), té per davant quatre partits de Lliga. Avui, contra el Gran Canària, i diumenge, de nou a Fontajau, davant del Campus Promete. I la setmana que ve, visita a València, en un duel clau si es vol seguir aspirar al primer lloc, i a Càceres. La Copa serà la següent estació, a les portes d'un altre dels grans reptes de la temporada, els quarts de final de l'Eurolliga contra el Perfumerías Avenida.

Araújo espera un partit «intens i físic» contra un rival que en el partit de la primera volta va posar molts problemes a les gironines (72-74 gràcies a una cistella final d'Elonu i un triple errat per Taylor). El Gran Canària ve de perdre estrepitosament a la pista de l'Avenida (107-66) en un duel on va sobresortir la poderosa pivot Sika Kone amb 16 rebots i 15 punts. Aturar-la s'endevina com a fonamental per no passar angoixes avui, repetint escenaris incerts com els del derbi contra el Cadí la setmana passada (86-83) on les de Julbe es van veure sorpreses pel rival sobretot a la primera part.

La victòria davant del Gran Canària permetria l'Uni, ni que fos de manera testimonial, atrapar el Perfumerías Avenida, líder invicte, amb dos partits menys, això sí, a la classificació. Les gironines es jugaran dimecres de la setmana que ve a València les opcions de seguir pugnant per acabar primeres la fase regular. A Girona van perdre de 10 i capgirar aquesta renda serà clau. O, com a mínim, caldrà guanyar el partit per igualar el rival, que de moment, només ha perdut un partit aquesta temporada, davant l'Avenida.

Abans, però, els objectius d'aquesta setmana passen per dos partits a Fontajau contra rivals assequibles. No haver de viatjar també permetrà a Alfred Julbe poder tenir més marge a l'hora d'entrenar i preparar els reptes que s'albiren.