L'Spar Girona ha de tornar a remuntar a Fontajau per assegurar el triomf (79-73)

L'Spar Girona ha calcat el guió dels últims partits a Fontajau i ha hagut de remuntar una vegada més, avui contra el Gran Canària, un partit que havia arribat a perdre d'11 (38-49) a l'inici del tercer quart, precisament després de la quarta falta de Reisingerova. Al final s'han imposat per 79-73.

Les gironines han tornat a estar força espesses però en els moments clau han acabat decidint per la seva qualitat. Gray, per exemple, ha sigut clau per posar l'equip per davant a sis minuts i mig del final (61-60) des del tir lliure, i ella mateixa tot seguit ha robat una pilota per posar el 63-60. Les gironines ja no han desaprofitat l'oportunitat i han anat sempre més per davant, amb una evident millora defensiva. A falta de tres minuts ja guanyaven de nou (71-62) i el rival tenia molts problemes per anotar. Gray ha sigut la gran protagonista d'aquesta victòria, amb 14 punts, 12 d'ells en aquest darrer i decisiu parcial. Labuckiene, Eldebrink i Elonu han mantingut l'Uni per davant tot i que el Gran Canària mai s'ha donat per vençut (77-73). La nota negativa ha sigut que Gray s'ha acabat retirant lesionada.