Maverick: nova vida sense Rossi

Amb 26 anys i sense Valentino Rossi a l'equip, Maverick Viñales s'ha convertit en el cap de files de Yamaha per a la nova temporada de motociclisme. El pilot de Roses s'ha marcat lluitar pel títol del campionat del món de Moto GP com a objectiu. Entre somriures, Viñales assegura no tenir els galons encara per ser el número u de l'equip. «No sóc Rossi, necessito molts títols per a ser Valentino. Així que de moment això no. Sé el meu paper a Yamaha i el pes que tinc aquí i intentaré retornar la confiança que m'han donat». Viñales farà parella amb el francès Fabio Quartararo i seran les puntes de llança del principal projecte de Yamaha per a la temporada 2021 del Mundial, en la qual esperen deixar a enrere tots els problemes que en les anteriors temporades han condicionat el seu rendiment.

La gran novetat de la campanya que començarà en breu serà veure per primera vegada el millor «rookie» de 2019, el francès Quartararo, que per primera vegada vestirà els colors oficials de l'equip japonès i en el qual tenen dipositades moltes esperances els responsables de l'equip. Viñales es va mostrar molt esperançat en la temporada que és a punt de començar i en la qual una vegada més espera ser un dels candidats a lluitar pel títol mundial en la categoria reina del motociclisme. «He intentat estar tot el temps molt concentrat i sense descuidar l'entrenament en tot l'any encara que la motivació no sigui la mateixa fora del que és la temporada en si», va reconèixer Viñales, que va dir que continua amb les mateixes expectatives que altres anys i que se centren a «lluitar pel títol».

Viñales va reconèixer que se lifaria estrany no veure Rossi de company. «Serà estrany no tenir al costat Valentino, però tindrem un pilot molt jove, més jove que jo, i és una cosa que m'agrada perquè em donarà un extra de motivació i tinc ganes de començar per conèixer el nostre potencial», va continuar. El rosinc considera que Mir i Miller seran dos dels rivals a batre. «Miller serà un dels pilots, que estarà en la baralla, com també els pilots de Yamaha, als quals espero que estiguin sempre entre els millors en cada gran premi».