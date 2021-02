El parèntesi s'inicia sense Olaf Schaftenaar ni Kari Jonsson

La pròrroga es va fer massa llarga. Amb tot tan igualat, la balança podia caure d'un costat o d'un altre i al final el vent va bufar a favor del Múrcia. Relliscada del Bàsquet Girona en un partit que hauria pogut ser multiplicat per reactivar les opcions d'ascens. Ara, temps per reflexionar. Costa d'imaginar, venint d'un calendari tan cenyit, amb quatre partits en només dotze dies. Però toca un parèntesi. Hora de carregar les piles, de reflexionar i analitzar, i de preparar el cap i el cos per afrontar els últims i decisius partits. De moment, a Fontajau Carles Marco haurà de treballar sense alguns dels seus efectius. Torn d'una pausa pels compromisos internacionals. Moment perquè Olaf Schaftenaar i Kari Jonsson facin les maletes.

El primer va ser un dels jugadors més destacats a Múrcia. Tot i els seus 17 punts, no es va poder evitar la desfeta. Es concentra amb la selecció dels Països Baixos, que s'enfrontarà a Croàcia el proper dissabte, dia 20, i que tindrà a Suècia com a rival dos dies després, el 22. Més aviat li tocarà jugar a Jonsson. Islàndia també afronta un parell de partits en aquesta finestra FIBA. Aquest mateix dijous, torn per enfrontar-se a Eslovàquia. I el diumenge, dia 21, el rival serà Luxemburg. Ve de signar 8 punts a Múrcia amb un percentatge de tirs de camp bastant baix. Només 3 dels 8 tirs van acabar entrant a cistella.

El 93-87 de diumenge es converteix en la vuitena derrota del Bàsquet Girona, ara sisè, i amb menys marge d'error si vol tancar la primera fase entre els cinc primers classificats, el que donaria accés al grup de conjunts que lluitaran per l'ascens. Per fer-ho la consigna és clara. Fallar el mínim possible en els tres últims partits que hi ha per davant. El 28 de febrer visita Fontajau el Canoe i el 7 de març, torn per jugar a la pista del Lleida, un rival directe. Entre tots dos enfrontaments se'ls suma un roc a la faixa: el 3 de març es jugarà l'aplaçat contra l'Almansa. Tres finals i un objectiu.