Chelsea Gray estarà dues setmanes de baixa i arribarà just a la Copa de la Reina

La base Chelsea Gray estarà un parell de setmanes de baixa, segons ha anunciat aquesta tarda el club, per "una contussió òssia a la regió del turmell" que es va fer dimarts a la recta final del partit contra el Gran Canària. La nord-americana, que havia sigut clau en el darrer quart fent 12 dels seus 14 punts per culminar la remuntada que va donar el triomf a l'equip gironí, es va fer mal de manera fortuïta i de seguida va demanar el canvi i es va quedar estirada en un dels fons de Fontajau, mentre rebia les primeres atencions.



D'aquesta manera Gray es perdrà, segur, els propers partits de lliga contra Campus Primete (diumenge), València (dimecres 24) i Al Qáceres (diumenge 28), i si es compleixen els terminis arribarà just per disputar la Copa de la Reina. El torneig, que es jugarà a València, arrenca el proper dijous 4 de març i demà se'n farà el sorteig dels emparellaments.





COMUNICAT MÈDIC ?? | Després de realitzar-se en el dia d'avui les proves corresponents, els Serveis Mèdics de l'Spar Girona informen que la jugadora Chelsea Gray pateix una contusió òssia a la regió del turmell.



Es preveu que l'americana estigui unes dues setmanes de baixa. pic.twitter.com/SN4nz5yTSS — Spar Girona (@unigirona) February 17, 2021